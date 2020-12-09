В Казани прокурор просит посадить экс-главу филиала СК «Мегарусс-Д» за аферы на 168 млн рублей

Фото: "Реальное время"/Олег Тихонов

6 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей запросил гособвинитель для экс-руководителя филиала страховой компании «Мегарусс-Д» Дарьи Алякиной. Прения по делу начались сегодня в Вахитовском райсуде Казани, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Напомним, в 2018 году по этому уголовному делу Алякина была оправдана, но позже Верховный суд РТ отменил этот приговор.

По версии обвинения, подсудимая с июня 2008 года по июнь 2014 года, используя служебное положение, похитила денежные средства страховой компании на общую сумму 168 млн рублей. Для этого использовались фиктивные агентские договора с четырьмя подконтрольными Алякиной организациями, которые получали комиссионное вознаграждение, но фактически реализацией страховых полисов не занимались, полагают силовики.

Позиция подсудимой за это время не поменялась. Вину она не признает, уточнил «Реальному времени» адвокат Владимир Гусев.