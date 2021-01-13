Вслед за морозами в Татарстан вернутся метель и туман

Фото: МЧС РТ

В МЧС Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщили синоптики.

Согласно прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в республике и в Казани с 18 часов 13 января до 06 часов 15 января 2021 ожидается туман.

Фото: МЧС РТ

Утром и днем 14 января с сохранением ночью 15 января в Татарстане выпадет сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500—1000 м, усиления юго-восточного ветра до 16 м/с, на дорогах снежные заносы.



Ранее Гидрометцентр Татарстана опубликовал метеоданные по районам — морозы достигли -38,7 градуса.



Ольга Плешкова