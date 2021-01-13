Информация об исторических объектах появилась на геопортале Татарстана

На геопортале Республики Татарстан появилась информация по зонам охраны объектов исторического наследия. Всего разработано более 100 таких зон.

«Новые требования к градостроительным регламентам, установленные Министерством культуры России и Кабинетом Министров Республики Татарстан, благоприятно повлияют на инвестиционный климат исторического центра. Исключены дублирования в режимах, требования содержат подробную информацию о всех возможностях и запретах строительства по каждой зоне: охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта. И что немаловажно — обеспечена их своевременная постановка на кадастровый учет», — заявил на итоговой коллегии комитета ОКН его глава Иван Гущин.

В этом году, по его словам, будет завершена работа по актуализации карты и границ буферной зоны объекта Всемирного наследия — Казанского Кремля.

Геопортал — открытая система, которой могут воспользоваться все желающие.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Реального времени» о застройке исторического центра Казани, заявил, что ему бывает стыдно, что в этом месте появляются высотки.