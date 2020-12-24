Минниханов о застройке исторического центра Казани: «Мы очень много ошибок уже сделали»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Реального времени» о застройке исторического центра Казани, заявил, что ему бывает стыдно, что в этом месте появляются высотки.

«Не от хорошей жизни я приглашаю прокурора и специалистов. Жажда наживы — такая штука, забываешь родную мать. У нас больше центра нет. Мы очень много ошибок уже сделали. И моя доля вины тоже большая. Это не моя прихоть. Я, как руководитель республики и гарант Конституции, слежу, чтобы не было желания вместо трех этажей там восемь этажей (построить)... Я не царь, не Бог, после нас должна остаться достойная городская среда, чтобы на нас пальцем не показывали», — отметил он.

Минниханов отметил, что спрос на недвижимость в Казани столице постоянно растет: «Порядка 30% покупают не татарстанцы, это хорошо».

Вчера татарстанская межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях одобрила проект реконструкции ТЦ «Кольцо» в Казани.