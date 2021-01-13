Комментаторам «Матч ТВ» рекомендовали воздержаться от англицизмов

Руководство телеканала «Матч ТВ» рекомендовало своим комментаторам воздержаться от англицизмов во время репортажа с матчей. Информацию подтвердила глава телеканала Тина Канделаки.

«Для комментаторов «Матч ТВ» есть рекомендации воздержаться от употребления англицизмов. Если в контексте того или иного эпизода логично рассказать о самом англицизме, никаких ограничений, разумеется, нет. Мы, и прежде всего сами комментаторы, следим за чистотой своей речи. Так что опубликованная табличка — не более, чем резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента для «Матч ТВ» лиц», — отметила Канделаки.

Тина Канделаки.Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Она также заметила, что комментаторов не будут штрафовать в случае игнорирования данных рекомендаций.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация, что руководство «Матч ТВ» запретили своим комментаторам произносить некоторые заимствованные из других языков спортивные термины. Под запрет попадали такие слова, как «аут», «чемпионшип» и другие англицизмы.

Напомним, ранее стало известно, что «Матч ТВ» начнет показ матчей НХЛ. Подробное превью старта сезона НХЛ читайте в материале «Реального времени».