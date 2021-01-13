Казань вошла в список перспективных городов для карьеры, но не оказалась в пятерке лучших

Казань заняла шестое место в рейтинге самых популярных городов для построения карьеры. Опрос провел сервис «Работа.ру».

В первую тройку вошли Москва (59%), Петербург (32%), Краснодар (27%). Сочи (24%) и Екатеринбург (23%) заняли четвертое и пятое место соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Перспективными для карьеры также назвали Казань (18%), Новосибирск (16%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород (11%) и Самару (11%).

В опросе принимали участие 3 500 человек старше 18 лет из всех регионов страны, передает РБК.

Ранее сообщалось, что почти 60% россиян ожидают повышения зарплаты в 2021 году.



Ольга Плешкова