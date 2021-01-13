Казань не вошла в список самых популярных маршрутов по России в новогодние праздники

Стало известно, куда чаще всего летали россияне на новогодние праздники. Исследование провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Среди самых популярных авианаправлений оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также россияне активно летали в Краснодар, Симферополь, Махачкалу, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

Среди ж/д-направлений популярны Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород и Тюмень.

Средняя стоимость билетов на путешествия уменьшилась. На самолеты средняя стоимость билета составляла 5,8 тыс. рублей — это на 13% ниже, чем в прошлом году. Путешествия на поезде подешевели с 2,6 тыс. до 2,4 тыс. рублей, передает RT.



Ранее сообщалось, что Татарстан в новогодние каникулы посетили 152 тысячи гостей.



Ольга Плешкова