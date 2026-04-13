Татарстан вошел в число регионов с многодетными семьями

За март 2026 года в республике зафиксировано 667 таких семей с 2 322 детьми

Москва, Московская область и Краснодарский край остаются лидерами по числу многодетных семей в России. Об этом сообщили в Социальный фонд России.

По данным ведомства, в первом квартале 2026 года в Москва насчитывается 4 901 многодетная семья, в которых воспитываются 15 760 детей. В Московская область — 4 090 семей (13 633 ребенка), в Краснодарский край — 2 841 семья (10 206 детей).

Также значительное число многодетных семей зафиксировано в Республика Дагестан (3 474 семьи, 12 743 ребенка) и Чеченская Республика (2 412 семей, 9 838 детей). В Республика Татарстан только за март зарегистрировано 667 многодетных семей, в которых воспитываются 2 322 ребенка.

Всего с января по март 2026 года в России родилось почти 75 тыс. детей, ставших третьими, четвертыми или пятыми в своих семьях.

