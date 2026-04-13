Турецкие бренды одежды уходят с российского рынка

Oxxo, Club, NetWork и Mudo закрывают магазины спустя четыре года работы в России

Турецкие бренды одежды Oxxo, Club, NetWork и Mudo закрывают магазины в России. Эти сети начали работу на российском рынке после ухода западных ретейлеров около четырех лет назад, однако закрепиться им не удалось, сообщает Ъ.

Управлением магазинов занималась компания «Марка Рус», входящая в Fiba Retail Group, принадлежащую турецкому бизнесмену Хюсню Озйегину.

В дальнейшем компания планирует сосредоточиться на онлайн-продажах товаров испанского бренда Mango, который развивается в России по франшизе.

Ранее «Реальное время» писало, что вакантность в торговых центрах России выросла до 7,5%.

Ариана Ранцева