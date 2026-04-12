ЮАР приостановила участие в G20 до конца 2026 года

Причиной стало отсутствие аккредитации от США на встречи и саммит «двадцатки»

Южно-Африканская Республика приостановит участие в работе Группы двадцати до конца 2026 года из-за отказа США выдать аккредитации представителям страны на предстоящие встречи, включая саммит. Об этом сообщил министр финансов ЮАР Инок Годонгвана перед вылетом в Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщает ТАСС.

По его словам, отсутствие аккредитации означает, что ЮАР не сможет участвовать в заседаниях G20 в течение всего нынешнего года. «Мы решили в этом году взять отпуск в G20 и вернуться в «двадцатку» при председательстве Великобритании», — заявил он. Ожидается, что Великобритания сменит США в качестве председателя G20 в конце 2026 года.

США председательствуют в G20 с 1 декабря 2025 года, сменив на этом посту ЮАР. Президент США Дональд Трамп ранее поставил под сомнение участие ЮАР в работе форума, заявив, что в стране, по его мнению, происходит геноцид белого меньшинства.

Он также сообщил, что саммит G20 пройдет в 2026 году во Флориде и делегация ЮАР не будет на него приглашена. Радиостанция SABC передала, что США намерены в период своего председательства приглашать на ключевые мероприятия G20, включая саммит, делегацию Польши вместо ЮАР.



