В Татарстане продолжается подъем воды в реках

Уровень воды за сутки в реке вырос на 70 см, на части рек наблюдается спад паводка

На реках Татарстана продолжается весеннее половодье. Об этом сообщает МЧС РТ.

По данным наблюдений, на реках Закамья фиксировался подъем уровня воды с суточной интенсивностью от 5 до 10 см. На реке Вятке вода за сутки поднялась на 70 см.

При этом на других реках Татарстана в прошедшие сутки наблюдался спад паводочной волны с интенсивностью от 2 до 175 см.

Отмечается, что уровень воды на реках республики находится на разных отметках относительно характерных значений. Так, на реке Кубня уровень превышает отметку выхода воды на пойму на 108 см, на реке Иж — на 35 см. На реке Берсут вода ниже этой отметки на 37 см, на остальных реках — на 113—459 см.

Также сообщается, что на реке Иж превышено среднемноголетнее максимальное значение на 91 см. На реке Кубня показатель ниже среднемноголетнего максимума на 4 см, на остальных реках — на 94—352 см.

По данным гидрологов, уровень воды остается ниже опасных значений на 45—486 см.

Ариана Ранцева