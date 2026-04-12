РСЧС предупредила о непогоде в Татарстане
Местами прогнозируются грозы и усиление ветра до 18 м/с
На территории Республики Татарстан ночью и утром 13 апреля 2026 года ожидаются сильный ветер и грозы. Об этом говорится в экстренной информации РСЧС.
По данным службы, местами прогнозируется усиление ветра до 15—18 м/с. Также в отдельных районах возможны грозы.
