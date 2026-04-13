Партия пророссийского политика Виктора Орбана проиграла на выборах в парламент Венгрии
Петер Мадьяр заявил о «большой победе» и изменении политической системы страны
Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о победе на парламентских выборах в Венгрии. Он выступил вечером 12 апреля на митинге на одной из центральных площадей Будапешта.
«Тиса» и Венгрия выиграли эти выборы. Это не маленькая, а очень большая победа. Вместе с вами мы изменили систему [премьер-министра Виктора] Орбана. Вместе мы освободили Венгрию и вернули ее себе», — сказал Мадьяр, поблагодарив сторонников за поддержку.
