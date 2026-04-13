Все новости
Трамп заявил о введении блокады судов у иранских портов

09:05, 13.04.2026

Объявление о мерах запланировано на 13 апреля в 10:00 по восточному времени

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести блокаду судов, входящих в иранские порты и выходящих из них. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, объявление о блокаде будет сделано 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 мск).

Ранее «Реальное время» писало, что США и Иран не достигли соглашения на переговорах в Пакистане.

Ариана Ранцева

