Трамп заявил о введении блокады судов у иранских портов
Объявление о мерах запланировано на 13 апреля в 10:00 по восточному времени
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести блокаду судов, входящих в иранские порты и выходящих из них. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, объявление о блокаде будет сделано 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 мск).
