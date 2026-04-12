Путин 13 апреля проведет переговоры с президентом Индонезии
Встреча в Москве пройдет в рамках рабочего визита Прабово Субианто в Россию
Президент России Владимир Путин 13 апреля проведет в Москве переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.
Как отмечается в сообщении, стороны планируют обсудить состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства.
Также в повестку переговоров включены актуальные международные и региональные вопросы.
