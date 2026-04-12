Путин 13 апреля проведет переговоры с президентом Индонезии

Встреча в Москве пройдет в рамках рабочего визита Прабово Субианто в Россию

Президент России Владимир Путин 13 апреля проведет в Москве переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, стороны планируют обсудить состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства.

Также в повестку переговоров включены актуальные международные и региональные вопросы.

Ранее «Реальное время» писало, что Путин поздравил россиян с Пасхой.

Ариана Ранцева