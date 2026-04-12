Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
В операции, по его словам, примут участие ВМС США и силы других стран
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать блокаду Ормузского пролива с участием Военно-морских сил страны и союзников. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, ВМС США «начнут блокировать все без исключения суда», которые попытаются войти в Ормузский пролив или покинуть его. Он подчеркнул, что операция стартует «в ближайшее время».
Трамп также отметил, что к блокаде присоединятся и другие государства, однако не уточнил, какие именно страны будут участвовать в этих действиях.
