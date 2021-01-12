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Соцсети: в детском саду в Набережных Челнах после ремонта начала течь крыша

22:39, 12.01.2021
Соцсети: в детском саду в Набережных Челнах после ремонта начала течь крыша
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Набережных Челнах после ремонта начала протекать крыша в детском саду «Солнышко». Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Как утверждает очевидец, крыша течет в раздевалке детского учреждения уже полтора года. До ремонта никаких проблем не было. В начале сентября родители обратились в подрядную организацию, которая должна была провести работы по гарантийному сроку. Однако ничего сделано не было, отмечает автор поста.

В прошлом году власти Челнов информировали о том, что в 2021 году в городе появятся три новых детских сада.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразованиеИнфраструктура Татарстан
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