День работника прокуратуры и морозы до -40: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 12 января

Глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин поздравил сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником. «Желаем богатырского здоровья, терпения, удачи, успехов, отличной репутации, хорошего достатка и благополучия!», — написал он.

Руководитель Дрожжановского района РТ Марат Гафаров предупредил жителей своего района о надвигающихся морозах и попросил не покидать дом без большой необходимости.

«На данный момент температура в селе Большая Цильна уже достигла –40 градусов», — подписал он фото.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин поделился фото с приема граждан.

Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов провел сегодня совещание с главами сельских поселений.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев также оставил на своей странице поздравление с Днем работника прокуратуры РФ.

Татьяна Леухина