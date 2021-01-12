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В Татарстане запустили Telegram-бот для анонимных жалоб на пьяных водителей

16:26, 12.01.2021
В Татарстане запустили Telegram-бот для анонимных жалоб на пьяных водителей
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане заработал Telegram-бот, куда жители могут написать анонимную жалобу на пьяных водителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоиспекции Казани.

Анонимная жалоба поступает в ведомство, после чего проверяется. Нарушителей ПДД будут привлекать к ответственности.

Ранее в Госавтоинспекции Казани напомнили водителям об опасности вождения автомобиля в состоянии опьянения стихотворением и необычным видеороликом.

Татьяна Демина
ОбществоАвто Татарстан
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