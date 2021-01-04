«Воины света» казанского ГИБДД напомнили водителям об опасности вождения в состоянии опьянения

Фото: скриншот/ кадр видео

В Госавтоинспекции Казани стихотворением и необычным видеороликом напомнили водителям об опасности вождения автомобиля в состоянии опьянения. Видео под названием «Воины света. Начало» опубликовал на YouTube командир полка ДПС Михаил Савин.

«Воины Света! Я назвал Вас потому, что Вы первые, кто может принять бой и изменить обстоятельства жизни. Вы те, кто своим служением и трудом действительно делает мир и жизнь лучше. Вы всегда готовы защищать свой город и его жителей», — написал Савин в описании к видеоролику.

«Тебя поймали пьяным, чтоб ты остался жить, чтоб никого не ранил, но и не смог убить», — обратились в стихотворной форме сотрудники Госавтоинспекции Казани к водителям машин.

По данным ГИБДД Казани, 2 и 3 января на дорогах города задержали 41 автомобилиста с признаками опьянения.

В декабре в Госавтоинспекции по Татарстану сняли видео от лица Смерти, напомнив водителям, насколько важны ремни безопасности.



Татьяна Демина