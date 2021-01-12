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«Ак Барс» третью неделю подряд возглавляет Индекс силы команд КХЛ

13:02, 12.01.2021
«Ак Барс» третью неделю подряд возглавляет Индекс силы команд КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила обновленную версию Индекса силы команд по итогам прошедшей игровой недели.

«Ак Барс» сохранил лидерство в рейтинге, несмотря на крупное поражение от «Салавата Юлаева» (3:7). Казанцы удерживают первую строчку уже на протяжении третьей недели подряд.

На вторую строчку поднялся «Салават Юлаев». Уфимский клуб прибавил сразу 5 строчек, обойдя ЦСКА, «Динамо», Йокерит» и «Торпедо».

Наибольший скачок вверх сделал московский «Спартак». Команда Олега Знарка поднялась на 15 позиций. На 10 пунктов свое место поправил «Авангард».

Напомним, сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях против «Барыса» из Казахстана.

СпортХоккей
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