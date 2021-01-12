«Ак Барс» третью неделю подряд возглавляет Индекс силы команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила обновленную версию Индекса силы команд по итогам прошедшей игровой недели.

«Ак Барс» сохранил лидерство в рейтинге, несмотря на крупное поражение от «Салавата Юлаева» (3:7). Казанцы удерживают первую строчку уже на протяжении третьей недели подряд.

«Зеленые» на вершине и мегарывки «Авангарда» со «Спартаком» — главные итоги Индекса силы 17-й недели сезона. pic.twitter.com/IyZVu4tRXp — КХЛ (@khl) January 12, 2021

На вторую строчку поднялся «Салават Юлаев». Уфимский клуб прибавил сразу 5 строчек, обойдя ЦСКА, «Динамо», Йокерит» и «Торпедо».

Наибольший скачок вверх сделал московский «Спартак». Команда Олега Знарка поднялась на 15 позиций. На 10 пунктов свое место поправил «Авангард».

Напомним, сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях против «Барыса» из Казахстана.