«Ак Барс» сыграет против «Барыса» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях против казахстанского «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанская команда разгромно проиграла в предыдущей игре «Салавату Юлаеву» (3:7). Это поражение прервало десятиматчевую серию побед «Ак Барса».

«Барыс» в последний раз играл 8 января, обыграв в гостях «Автомобилист» (3:2).

Игру в Казахстане пропустят нападающие «Ак Барса» Александр Бурмистров и Артем Галимов. Кроме того, встречу может пропустить Михаил Глухов, сломавший нос в матче в Уфе.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды, обменявшись гостевыми победами — 1:0 (от) и 1:3.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета». Начало игры — в 16.30 мск.

Подробнее о причинах поражения «Ак Барса» в Уфе читайте в материале «Реального времени».