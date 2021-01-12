В Татарстане пресекли незаконный вывоз грунта

В Арском районе Татарстана Минэкологии республики остановило незаконный вывоз грунта. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

С просьбой проверить действия копателей в селе Качелино обратился очевидец. Приехавшие на место инспекторы Северного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ подтвердили, что случай является нарушением. Благодаря оперативному извещению удалось избежать значительного ущерба. На момент прибытия инспекторов площадь нарушенных земель составила 16 кв. м.

Материалы дела переданы в Отдел МВД России по Арскому району для дальнейшего реагирования.



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Ольга Плешкова