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В Татарстане пресекли незаконный вывоз грунта

12:51, 12.01.2021
В Татарстане пресекли незаконный вывоз грунта
Фото: eco.tatarstan.ru

В Арском районе Татарстана Минэкологии республики остановило незаконный вывоз грунта. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

С просьбой проверить действия копателей в селе Качелино обратился очевидец. Приехавшие на место инспекторы Северного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ подтвердили, что случай является нарушением. Благодаря оперативному извещению удалось избежать значительного ущерба. На момент прибытия инспекторов площадь нарушенных земель составила 16 кв. м.

Материалы дела переданы в Отдел МВД России по Арскому району для дальнейшего реагирования.

Ранее в Казани прошли обсуждения по вопросу воздействия рекультивации Самосыровской свалки на окружающую среду.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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