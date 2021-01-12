Опрос: каждый четвертый работник Татарстана ожидает сокращений в своей организации

Каждый четвертый работник Татарстана ожидает сокращений в своей компании в первом квартале 2021 года — чаще всего так думают возрастные соискатели, а также сотрудники, занятые в банковской и транспортной сферах. Об этом говорится в результатах опроса hh.ru, которые есть в распоряжении «Реального времени».

75% работающих респондентов планируют в этом году сменить место работы, в основном это работники автобизнеса и юридической сферы. Еще 5% ожидают повышения в должности.

19% работников Татарстана не ожидают повышения своей зарплаты — чаще всего так отвечают специалисты транспортно-логистической сферы, рабочий персонал и бухгалтеры. Большинство же, а именно 61%, ожидают повышения заработной платы, хотя 19% не знают точно, насколько им повысят зарплату.

Ранее глава сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал, какие профессии могут сократиться в ближайшее десятилетие благодаря развитию технологий.