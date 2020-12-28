Эксперт рассказал, на какие профессии снизится спрос в ближайшее десятилетие

Президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров рассказал, какие профессии могут сократиться в ближайшее десятилетие благодаря развитию технологий.

По словам эксперта, одной из такие профессий станет бухгалтер. Из-за внедрения цифровых технологий необходимость в сотрудниках, занимающихся первичной бухгалтерией, снижается.

Фото: Дмитрий Резнов

«Количество главных бухгалтеров тоже снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удаленно, будут вести по три, пять, десять небольших организаций, и это будет нормой. Стремительно развиваются аутсорсинговые бухгалтерские сервисы. Иметь «своего» главного бухгалтера в малом и среднем бизнесе будет непозволительной, неразумной роскошью», — цитирует Захарова RT.

Также все меньше будет популярна профессия такси — из-за перехода на беспилотное такси, более дешевое и безопасное. По этой же причине эксперт прогнозирует невостребованность в будущем водителей-дальнобойщиков

В списке невостребованных профессий оказался преподаватель иностранных языков. Эксперт полагает, что сейчас изучение иностранного языка в большинстве случаев выступает в качестве хобби, тогда как переводчик уже эффективней.



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Ольга Плешкова