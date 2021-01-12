На пьяного дебошира из Татарстана завели уголовное дело за хулиганство в поезде Адлер — Пермь

Против жителя Татарстана возбуждено уголовное дело за хулиганство в пассажирском поезде сообщением Адлер — Пермь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по ПФО.



Сообщается, что 45-летний татарстанец в пьяном состоянии ругался матом в поезде, разбил стекло переходной двери нерабочего тамбура вагона. Сотрудники транспортной полиции зафиксировали действия дебошира, составили протокол, после чего его сняли с поезда.





Фото: realnoevremya.ru

В отношение мужчины был составлен протокол об административном правонарушении («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Позже отделом дознания Приволжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дебоширу грозит лишение свободы на срок до 5 лет.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Ранее в Казани нетрезвый мужчина напал на врачей РКБ.

Ольга Плешкова