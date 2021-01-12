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На пьяного дебошира из Татарстана завели уголовное дело за хулиганство в поезде Адлер — Пермь

10:13, 12.01.2021
На пьяного дебошира из Татарстана завели уголовное дело за хулиганство в поезде Адлер — Пермь
Фото: realnoevremya.ru

Против жителя Татарстана возбуждено уголовное дело за хулиганство в пассажирском поезде сообщением Адлер — Пермь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по ПФО.

Сообщается, что 45-летний татарстанец в пьяном состоянии ругался матом в поезде, разбил стекло переходной двери нерабочего тамбура вагона. Сотрудники транспортной полиции зафиксировали действия дебошира, составили протокол, после чего его сняли с поезда.

Фото: realnoevremya.ru

В отношение мужчины был составлен протокол об административном правонарушении («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Позже отделом дознания Приволжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дебоширу грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Казани нетрезвый мужчина напал на врачей РКБ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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