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В Казани нетрезвый мужчина напал на врачей РКБ

11:16, 02.01.2021
В Казани нетрезвый мужчина напал на врачей РКБ
Фото: пресс-служба Росгвардии

В Казани нетрезвый мужчина напал на врачей в приемном покое РКБ. Информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе Росгвардии.

Вечером 1 января к медикам за помощью обратился мужчина. Он приехал в больницу вместе с женой и детьми и пожаловался на травму головы. Медики заметили, что он нетрезв. В какой-то момент он устроил скандал, а затем и драку: разгромил стойку регистратора, разбил монитор компьютера, набросился с кулаками на нейрохирурга и заведующего отделением.

Фото: realnoevremya.ru

Медики нажали тревожную кнопку. Дебошира усмирили прибывшие сотрудники Росгвардии и МВД Татарстана. Мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее дебошира из Санкт-Петербурга задержали в аэропорту Казани.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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