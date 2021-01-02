В Казани нетрезвый мужчина напал на врачей РКБ

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Казани нетрезвый мужчина напал на врачей в приемном покое РКБ. Информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе Росгвардии.

Вечером 1 января к медикам за помощью обратился мужчина. Он приехал в больницу вместе с женой и детьми и пожаловался на травму головы. Медики заметили, что он нетрезв. В какой-то момент он устроил скандал, а затем и драку: разгромил стойку регистратора, разбил монитор компьютера, набросился с кулаками на нейрохирурга и заведующего отделением.

Фото: realnoevremya.ru

Медики нажали тревожную кнопку. Дебошира усмирили прибывшие сотрудники Росгвардии и МВД Татарстана. Мужчину доставили в отдел полиции.



Ранее дебошира из Санкт-Петербурга задержали в аэропорту Казани.



Ольга Плешкова