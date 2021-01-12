В Альметьевске заработала «горячая линия» по вопросу зачислений за отопление
В Альметьевском районе заработала «горячая линия» по вопросу зачислений за отопление. Ее запустили после многочисленных жалоб на завышенные тарифы.
Звонки принимаются по номеру 8 (8553) 00-00-00 в будни с 8 до 17 часов. После 17 часов жалобы будет принимать диспетчер, который будет передавать информацию специалисту и свяжется с жителем по оставленному номеру телефона.
Также прокуратуре Набережных Челнов дано поручение организовать проверку жалоб граждан в соцсетях на завышенные коммунальные платежи.
Ранее сообщалось, что в Казани прокуратура проверит информацию о начисленной квартплате за декабрь в 31 тыс. рублей.
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