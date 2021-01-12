Власти Башкортостана намерены подать заявку на проведение Олимпийских игр — 2030

Уфа намерена побороться за право провести зимние Олимпийские игры в 2030 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы Республики Башкортостан.

По данным источника, власти региона начали прорабатывать вопрос подачи заявки на проведение Олимпиады в столице Башкирии Уфе.

На данный момент за право организации зимних Олимпийских игр — 2030 планируют бороться канадский Ванкувер, американский Солт-Лейк-Сити и японский Саппоро. Кроме того, есть планы по совместной заявке Испании, Андорры и Франции со столицей в Барселоне, а также Украины, Польши и Латвии со столицей во Львове.

Фото: government.ru

Организатор Олимпийских игр — 2030 будет определен в 2023 году на 140-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Россия уже принимала зимнюю Олимпиаду в 2014 году, которая прошла в Сочи. В 2022 году Олимпийские игры пройдут в Китае, а еще через 4 года — в Италии.

Напомним, недавно Россия была дисквалифицирована на 2 года из-за многочисленных антидопинговых нарушений. Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. На этот же срок Россия лишится права проведения чемпионатов мира, Олимпиад и Паралимпийских игр.