Литва готова сменить название Белоруссии

Власти Литвы выразили готовность изменить название Белоруссии в официальном обороте, если на это согласится белорусская сторона. Об этом заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

7 января государственная комиссия по литовскому языку приняла решение вычеркнуть название «Грузия» из официального списка зарубежных государств. Вместо нее во всех официальных документах будет использоваться название «Сакартвело».

Фото: wikipedia.org

Сейчас принятое в литовском языке название Белоруссии — Baltarusija. Rusija по-литовски — это Россия. По мнению Ландсбергиса, нынешнее название соседней с Литвой страны «трактует Белоруссию как часть России», пишет ТАСС.



Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году самостоятельно в полном объеме в случае отказа Латвии.



Татьяна Леухина