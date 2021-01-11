Белоруссия готова провести ЧМ по хоккею без Латвии

Белоруссия готова провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году самостоятельно в полном объеме в случае отказа Латвии. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

«Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления — значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется — мы проведем чемпионат мира в Беларуси и это будет лучший чемпионат мира в истории», — приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

При этом он оценил нынешнее положение в Белоруссии как очень спокойное.

Чемпионат мира — 2021 по хоккею должен пройти весной на территории Латвии и Белоруссии.

18 и 19 ноября совет Международной федерации хоккея (IIHF) обсудил вопрос возможного переноса турнира из Минска из-за нестабильной ситуации в стране. Подобная просьба поступила от властей Латвии.