В Челнах восьмиклассница спрыгнула из окна на третьем этаже школы, прокуратура проводит проверку

Прокуратура Челнов проводит проверку в связи с инцидентом в одной из городских школ: сегодня днем 14-летняя девочка спрыгнула из окна школьного туалета на третьем этаже. Сейчас восьмиклассница находится в больнице с переломами ног, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре.

Девочка проживает в Тукаевском районе. В настоящий момент идет проверка соблюдения требований законодательства администрацией школы и иными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах возбудили уголовное дело после падения ребенка в канализацию.