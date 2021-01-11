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В Челнах восьмиклассница спрыгнула из окна на третьем этаже школы, прокуратура проводит проверку

16:57, 11.01.2021 1
В Челнах восьмиклассница спрыгнула из окна на третьем этаже школы, прокуратура проводит проверку
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Челнов проводит проверку в связи с инцидентом в одной из городских школ: сегодня днем 14-летняя девочка спрыгнула из окна школьного туалета на третьем этаже. Сейчас восьмиклассница находится в больнице с переломами ног, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре.

Девочка проживает в Тукаевском районе. В настоящий момент идет проверка соблюдения требований законодательства администрацией школы и иными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах возбудили уголовное дело после падения ребенка в канализацию.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:04
    а причем тут школа?? педагоги и директор??? Что они должны бегать за каждой левкой? Камеры нужны везле. самые суперсовременные камеры. даже в туалетах.
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