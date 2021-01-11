Байден выдвинул бывшего посла США в РФ на пост главы ЦРУ

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла США в России Уильяма Бёрнса. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Hill.



Бёрнс в данный момент является президентом частной некоммерческой организации «Фонд Карнеги за международный мир». С 1998 по 2001 годы он был послом в Иордании, а в 2005—2008 — в России. В разные периоды он занимал должность помощника госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт, был заместителем руководителя Госдепа.

Фото: ru.wikipedia.org

Ранее СМИ выдвигали предположения о возможной кандидатуре Бёрнса на позицию госсекретаря.

Маргарита Головатенко