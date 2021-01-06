В Челнах трехлетняя девочка получила травму головы, катаясь на ватрушках, и умерла

В Набережных Челнах трехлетняя девочка умерла в результате травм, полученных во время катания на ватрушках. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

В БСМП Челнов ребенок поступил 31 декабря. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы. Медики боролись за ее жизнь, однако она через несколько дней от полученных травм скончалась в больнице.

В начале прошлого года в Уфе пенсионер, катаясь вместе с внучкой на несанкционированной горке на тюбинге, врезался в дерево и умер.



Татьяна Леухина