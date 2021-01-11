КХЛ нашла шесть ошибок судей в пользу «Ак Барса» в игре с «Трактором»

Как минимум шесть решений арбитров матча «Ак Барса» — «Трактор» были ошибочными. Таковыми их признали в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По данным «Спорт-Экспресса», ошибки связаны с шестью эпизодами игры, в которых хоккеисты «Ак Барса» должны были быть наказаны малым штрафом. При этом еще два спорных игровых момента, решенных в пользу казанской команды, в лиге посчитали правильными.

Фото: ak-bars.ru

Отметим, что в матче с «Трактором» команда Дмитрия Квартальнова отыгралась с 0:2 и победила по буллитам 3:2.

Накануне «Ак Барс» в гостях крупно уступил «Салавату Юлаеву» (3:7), после чего у казанцев возникли вопросы к судейству.