«Ак Барс» по буллитам обыграл «Трактор», проигрывая по ходу матча 0:2

«Ак Барс» дома по буллитам обыграл челябинский «Трактор» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гости вышли вперед на 2-й минуте, когда Майоров и Ильин помогли отличиться Основину. В третьем периоде челябинская команда удвоила преимущество благодаря усилиям Кравцова.

За пять минут до конца казанцы реализовали большинство "5 на 3". Шайбу на свой счет записал Песонен, замкнувший изящно разыгранную Да Костой и Зариповым комбинацию. Для финского нападающего этот гол стал дебютным в форме «Ак Барса».

Треугольник — любимая геометрическая фигура команды из Татарстана pic.twitter.com/NykJMsuWxh — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 8, 2021

В концовке третьего периода казанцы сняли вратаря и устроили навал, который помог команде Квартальнова сравнять счет. После броска Доуса самым расторопным на пятачке «Трактора» оказался Да Коста, переправивший шайбу в ворота гостей.

Стефан Да Коста на последней минуте сравнивает счёт и набирает 19-е очко за 10 матчей! pic.twitter.com/ZIT68J4TsH — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 8, 2021

В овертайме команды практически не угрожали воротам друг друга, в результате чего все решилось в серии послематчевых бросков. По буллитам точнее оказались хоккеисты «Ак Барса».

Напомним, ранее «Ак Барс» дома обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1.

«Ак Барс» — «Трактор» — 3:2 (0:1, 0:0, 1:2, 0:0)

Голы:

0:1 — 2:10, Основин (Ильин, Майоров);

0:2 — 43:48, Кравцов (Телегин, Гика);

1:2 — 55:21, Песонен (Зарипов, Да Коста);

2:2 — 58:57, Да Коста (Доус, Мерфи);

3:2 — 65:00, Зарипов (решающий буллит).