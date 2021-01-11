Новак рассказал о росте цен на бензин по итогам 2020 года

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что рост цен на бензин Аи-92 в 2020 году в России составил 2%. По его словам, это значительно ниже темпов инфляции.



При этом, как отметил вице-премьер, «в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее россиян предупреждали о возможном росте цен на бензин в январе.

Маргарита Головатенко