Новак рассказал о росте цен на бензин по итогам 2020 года
Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что рост цен на бензин Аи-92 в 2020 году в России составил 2%. По его словам, это значительно ниже темпов инфляции.
При этом, как отметил вице-премьер, «в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте», — приводит его слова «РИА Новости».
Ранее россиян предупреждали о возможном росте цен на бензин в январе.
комментарии