Россиян предупредили о возможном росте цен на бензин в январе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России в январе оптовые цены на бензин могут вырасти вслед за подорожанием нефти. «Тренд на увеличение цен на топливо может укрепиться за счет повышения цен на нефть, которые выросли в начале 2021 года почти на 10%, до $56 за баррель», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет».



Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Отмечается, что с конца 2020 года на бирже СПбМТСБ цена на топливо АИ-95 выросла до 49,1 тыс. рублей (+7,7%) за тонну, а АИ-92 до 47,6 тыс. рублей (+8,4%). При этом, по данным Росстата, стоимость бензина на АЗС в 2020 году увеличились лишь 2,6%.

В декабре президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Александром Новаком заявил, что на рынке топлива важно не допустить «хулиганства»: «С нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется».



Татьяна Демина