За два года малый и средний бизнес России получил от государства около 600 млрд рублей

Фото: Илья Репин (архив)

За последние 2 года государство направило на поддержку малого и среднего бизнеса в России порядка 600 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки за те два года на сумму около 600 млрд рублей», — приводит РБК слова главы правительства России.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Мишустина, государство продолжит поддерживать малый и средний бизнес, «чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно и уверенно и продолжали создавать новые рабочие места».



В декабре Мишустин по итогам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина поручил Минэкономразвития РФ, Минфину РФ и Федеральной налоговой службе (ФНС) оценить финансовое состояние малого и среднего бизнеса и самозанятых.



Напомним, в 2021 году на поддержку малого и среднего бизнеса Минэкономики Татарстана заложило свыше 1,2 млрд рублей.



Татьяна Демина