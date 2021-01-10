Ночью в Казани в два раза увеличат количество техники по уборке снега

Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

За прошедшую ночь в Казани выпала треть месячной нормы осадков. Снег убирают и вывозят в усиленном режиме круглосуточно. Сейчас на дорогах работают 250 единиц спецтехники, а ночью для очистки всех магистралей планируют использовать 500 единиц спецтехники. Об этом сказано на сайте мэрии города.



Основные казанские магистрали и проезды расчищены, несмотря на обильный снегопад. Основную работу по очистке дорог начнут ночью, чтобы не мешать движению. Согласно прогнозам синоптиков, снегопад закончится в ближайшие сутки, и подрядные организации смогут привести все дороги в нормативное состояние.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что с казанских улиц с начала зимнего сезона вывезли более 170 тыс. тонн снега

Маргарита Головатенко