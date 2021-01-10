С улиц Казани с начала зимнего сезона вывезли более 170 тыс. тонн снега

Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

С казанских улиц с начала зимнего сезона вывезли более 170 тыс. тонн снега, в том числе 7 600 тонн за последние сутки — для этого задействовали 499 единиц спецтехники и 282 дорожных рабочих, сказано на сайте городской мэрии.



Сегодня в Казани днем для уборки улиц было задействовано 323 дорожных рабочих и 247 единиц спецтехники. Уборка осуществлялась на улицах Аграрная, Батурина, Бондаренко, Васильченко, Ватутина, Восстания, Гарифьянова, Гвардейская, Дружбы, Амирхана Еники, Николая Ершова, Журналистов, Заря, Касаткина, Кремлевская, Меридианная, Новаторов, Парина, Родины, Саид-Галеева, Солдатская, Сыртлановой, Сибгата Хакима, а также с проспекта Амирхана, Аметьевской магистрали, Мамадышского и Оренбургского трактов, площади Свободы и других участков.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что с улиц Казани вывезли 9 225 тонн снега.