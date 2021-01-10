В Челнах на пожаре погибли пожилые супруги
На пожаре в Челнах в трехкомнатной квартире в девятиэтажном доме по адресу Новый Город, 18/12 погибли пожилые супруги.
В 15.15 поступило сообщение о горении, в 15.34 в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела погибших пожилых супругов — мужчины 1936 года рождения и женщины 1932 года рождения.
В 15.36 пожар на площади 12 кв. м. удалось потушить. В квартире сгорела мебель в спальной комнате. Сейчас устанавливается причина пожара.
Ранее на пожаре в Верхнеуслонском районе РТ погибли два человека.
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