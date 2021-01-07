В Казани за сутки вывезли более 9 тыс. тонн снега

В Казани за прошедшие сутки с городских улиц вывезли 9 225 тонн снега, в уборке задействовали 591 единицу спецтехники и 368 дорожных рабочих. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Фото: kzn.ru

Сегодня днем в столице Татарстана на уборку улиц выйдет 321 дорожный рабочий и 306 единиц спецтехники. Вывозить снег будут со следующих улиц: 2-я Азинская, Айдарова, Баумана, Беломорская, Большая, Бондаренко, Волгоградская, Габишева,Ломжинская, Меридианная, Новаторов, Павлова, Парковая, Приволжская, Сибгата Хакима и других.



Сегодня в Татарстане прогнозируется небольшой снег, на дорогах гололедица.

Татьяна Леухина