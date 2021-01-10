В Татарстане на трассе М7 почти одновременно произошло семь ДТП

На 916 км автодороги М7«Вятка» за короткий временной промежуток произошли семь ДТП — столкнулись 15 автомобилей. Это произошло из-за тяжелых метеорологических условий, сообщает МВД по республике.



Так, в 13.32 водитель большегруза, нарушив требования безопасности по дистанции до движущегося впереди транспортного средства, столкнулся с легковым авто Volkswagen. Пытаясь избежать столкновения, водитель грузовика экстренно затормозил, но из-за этого машину стало заносить в разные стороны, и он задел другие автомобили.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет.

Фото: pixabay.com

Напомним, в Татарстане на 917 км трассы М7 в сторону Челнов столкнулись несколько автомобилей, в том числе грузовиков.

Маргарита Головатенко