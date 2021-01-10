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Происшествия

На трассе М7 затруднено движение из-за аварии

15:15, 10.01.2021
На трассе М7 затруднено движение из-за аварии
Фото: instagram.com

В Татарстане на 917 км трассы М7 в сторону Челнов столкнулись несколько автомобилей, в том числе грузовиков. Сейчас на этом месте и в сторону Казани затруднено движение. Об этом сообщается в соцсетях.

На дороге и на обочине стоят поврежденные легковые автомобили и грузовики, образовалась пробка.

instagram.com

Напомним, в Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий 10 января временно ограничили движение междугородних автобусов. Госавтоинспекция РТ рекомендовала водителям без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

Происшествия Татарстан
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