На трассе М7 затруднено движение из-за аварии
В Татарстане на 917 км трассы М7 в сторону Челнов столкнулись несколько автомобилей, в том числе грузовиков. Сейчас на этом месте и в сторону Казани затруднено движение. Об этом сообщается в соцсетях.
На дороге и на обочине стоят поврежденные легковые автомобили и грузовики, образовалась пробка.
Напомним, в Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий 10 января временно ограничили движение междугородних автобусов. Госавтоинспекция РТ рекомендовала водителям без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.
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