Татарстанских дрифтеров выгнали со льда Волги из-за нарушений правил безопасности

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

9 января, в субботу, казанские инспекторы ГИМС обнаружили 45 автомобилей на льду реки Волги у яхт-клуба «Аракчино» во время рейда. До этого им поступило сообщение от гражданина, обеспокоенного отсутствием спасателей рядом с машинами, сообщает МЧС по РТ.

На льду был организован чемпионат по зимнему дрифту UGOL сезона 2021 года, организаторы которого не учли требований законодательства по безопасности. Таким образом, они подвергли опасности жизни участников соревнований.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Еще выяснилось, что мероприятие не согласовали с рядом ведомств. Организаторам и участникам пришлось покинуть место. Соревнования будут перенесены на автодром KAZAN RING. Материалы по нарушителям передали в административную комиссию муниципального образования для принятия решения о наказании.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В конце декабря ГИБДД Казани оштрафовала 19-летнего водителя, который устроил дрифт на дорогах Казани.

Маргарита Головатенко