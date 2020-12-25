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В Казани оштрафовали 19-летнего дрифтера

14:11, 25.12.2020
В Казани оштрафовали 19-летнего дрифтера
Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД Казани оштрафовала 19-летнего водителя, который устроил дрифт на дорогах Казани. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана

В соцсетях 22 декабря появилась видеозапись, на которой водитель автомобиля ВАЗ двигался по дорогам Казани, совершая опасные маневры, создавая угрозу другим участникам движения.

realnoevremya.ru

Сотрудники ГИБДД установили, что водителем оказался 19-летний парень из Высокогорского района. Водитель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа 1500 рублей.

Ранее в Татарстане из багажника дрифтующего автомобиля вылетела девушка.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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