Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило 14 тысяч человек
За последние сутки в Татарстане подтвердились 94 новых случая COVID-19, из них два — завозные, 92 — контактные. 36 человек госпитализированы, остальные получают лечение на дому.
В Казани зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса, в Набережных Челнах — семь, в Нижнекамском районе РТ — шесть.
Наибольшее количество заболевших татарстанцев в возрастной категории от 60 до 70 лет — 32 человека. Среди несовершеннолетних выявлено три случая заражения COVID-19.
Общее количество заболевших в Татарстане достигло 14 092 человек.
Выздоровели за сутки, по данным Минздрава РТ, 20 татарстанцев. С начала пандемии в республике от коронавируса вылечились 10 903 человек.
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