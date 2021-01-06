«Ак Барс» одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Динамо»

«Ак Барс» дома обыграл московское «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе казанцев шайбами отметились Стефан Да Коста и Станислав Галиев, установивший окончательный счет встречи.

Станислав Галиев и его «лопата» выводят «Ак Барс» вперёд! pic.twitter.com/Qbev2osKNC — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 6, 2021

Эта победа стала для «Ак Барса» девятой подряд в рамках КХЛ. В следующей игре казанцы сыграют 8 января в Казани против челябинского «Трактора».

Напомним, перед игрой с «Динамо» два игрока «Ак Барса» были награждены индивидуальными призами за сезон-2019/20.

«Ак Барс» — «Динамо» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

0:1 Игумнов (Миронов, Кагарлицкий, 21:53)

1:1 Да Коста (Викстранд, 22:43)

2:1 Галиев (Зарипов, Яруллин, 44:41).