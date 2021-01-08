Ларионов продолжит работу на посту главного тренера молодежной сборной России

В Федерации хоккея России (ФХР) подвели итоги выступления сборной страны на прошедшем в Канаде молодежном чемпионате мира (МЧМ-2021).

В рабочем совещании приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, глава штаба и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов, а также тренеры сборной России U20.

По итогам встречи выступление национальной команды было признано неудовлетворительным.

Состоялось совещание штаба сборной и президента ФХР. Его темой стало выступление молодежной сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.



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Несмотря на это тренерский штаб под руководством Игоря Ларионова продолжит руководить молодежной сборной России до МЧМ-2022.

«Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022. Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР», — заявил Ларионов.

Игорь Ларионов. Фото: fhr.ru

Напомним, сборная России уступила в полуфинале Канаде (0:5), а затем в матче за третье место — Финляндии (1:4).

Об итогах выступления молодежной команды читайте в материале «Реального времени».